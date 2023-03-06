ещё! выкл. сиськи
06.03.2023 21:24 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Тема компутеров заглохла. Попытаюсь возродить.
Ремонт компутера UNIVAC. Скорее ТО.
Техник Джойс Кейд, работающая внутри корпуса компьютера UNIVAC I, калибрует емкости памяти с задержкой, которые хранили данные в виде звуковых импульсов в ртутных трубках. О как!
1337x1134, 368 Kb / компьютер, девушка, настройка

компьютер, девушка, настройка

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