ещё! выкл. сиськи
07.03.2023 12:12 | картинки от Polina | комментарии: 3  ↓ 

600x600, 95 Kb / купюра, пятьсот рублей, надпись, на такси

купюра, пятьсот рублей, надпись, на такси

комментарии
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tuslin | 07.03.2023 12:28
Ты мне все, а я тебе писечку (с)
KIKOs | 07.03.2023 13:28
почерк не женский..
nick7rus | 07.03.2023 13:45
Подстава на случай отдачи жене зарплаты
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