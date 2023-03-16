ещё! выкл. сиськи
16.03.2023 14:57 | картинки от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 

709x1080, 323 Kb / мозг, сердце, мотоциклисты, страшила, дровосек, чучело, лев, Гудвин, Изумрудный город

мозг, сердце, мотоциклисты, страшила, дровосек, чучело, лев, Гудвин, Изумрудный город

комментарии
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Murrzik | 16.03.2023 15:06
Фильмы ужасов, которые я смотрел в детстве, были не такие страшные.
robokoteg | 16.03.2023 15:07
Почти все мои знакомые мотоциклисты говорят: да, моцек очень круто, но я чот ездить перестал [и постукивают по титановой пластине в ноге]
mr.bsa | 16.03.2023 16:07
оттого что расслабленые из поворота выходят или топят как сумашедшие по невнимательности а бывают истеричные участники движения
mr.bsa | 16.03.2023 16:13
Murrzik (15:06)
DimaS | 16.03.2023 17:36
mr.bsa (16:07), потому. что молодые и на своих спортбайках так взззззззззззззз.... вззззззззззззззззззз..., как истерички визжащие, а мне чоппер нравится, не торопясь едешь такой и мотором дыр-дыр-дыр-дыр, баском так.
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