ещё! выкл. сиськи
19.03.2023 21:24 | прочее от Polina | комментарии: 1  ↓ 

1759x1080, 134 Kb / стебель, капли, отражение, цветы, макромир

стебель, капли, отражение, цветы, макромир

комментарии
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Moveton | 19.03.2023 22:18
Какой таг интересный... "Макромир — мир устойчивых форм и соразмерных человеку величин, а также кристаллические комплексы молекул, организмы, сообщества организмов; мир макрообъектов, размерность которых соотносима с масштабами человеческого опыта: пространственные величины выражаются в миллиметрах, сантиметрах и километрах" Не отрицая того, что тут вряд ли атом или галактика, любопытно почему этот таг не стоит на 99.9% постов?
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