ещё! выкл. сиськи
21.03.2023 19:40 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 

1728x3072, 503 Kb / ч/б, голая, ванная, душ, полотенце, окно

ч/б, голая, ванная, душ, полотенце, окно

комментарии
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Polina | 21.03.2023 20:22
общежитие видать
tuslin | 22.03.2023 01:17
Polina (20:22), в обшежитях ванн не бывает)
Polina | 22.03.2023 06:16
tuslin (01:17), не-не-не! есть, вот именно такие, как в общежитиях студенческих. я сама в такой студенткой неоднократно купалась (даже бывало спала там))
DimaS | 22.03.2023 09:14
Polina (20:22), очень похоже. И рассекатель на душе такой ещё советский-советский. Как вспомню общагу пединститута или мединститута, то такое ностальгическое в штанах шевелится.
Хотя может и не общага, а хрущёвка или ещё какой советский жилстрой - это ёбаное окно между ванной и кухней на фото есть.
DimaS | 22.03.2023 09:16
и этот стандартный кафель 15х15, который, блядь, каждая вторая плитка пропеллером изогнута. Помню, по блату на базе кафелем отец затоваривался, так с собой мастера взял, перебрали туеву хучу ящиков с кафелем, чтобы выбрать несколько ящиков ровных плиток для ванной.
tuslin | 22.03.2023 10:26
DimaS (09:16), поэтому тут только два ряда плитки)
tuslin | 22.03.2023 10:27
Polina (06:16), я только душ видел)
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