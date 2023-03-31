ещё! выкл. сиськи
31.03.2023 12:11 | прочее от akel | комментарии: 4  ↓ 

853x1280, 200 Kb / Зелёный, тайна третьей планеты, Кир Булычев, скафандр, борода, рыжий

Зелёный, тайна третьей планеты, Кир Булычев, скафандр, борода, рыжий

комментарии
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Safich | 31.03.2023 12:43
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eungenue | 31.03.2023 12:51
- А почему рыжий?
- Потому что Зеленый.
Safich | 31.03.2023 12:56
eungenue (12:51), кстати... а почему? Может Ирландец?
Safich | 31.03.2023 13:08
Safich (12:43), вот есть кому Зелёного сыграть, если что...
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