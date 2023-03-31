ещё! выкл. сиськи
31.03.2023 14:06 | прочее от Polina | комментарии: 9  ↓ 

1280x821, 614 Kb / Шишкин И.И., Утро в сосновом лесу, картина, медведи, лес, деревья, корни

Шишкин И.И., Утро в сосновом лесу, картина, медведи, лес, деревья, корни

комментарии
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Vintorezz | 31.03.2023 14:27
А что, так можно было
саныч | 31.03.2023 14:33
Забыл, лес Шишкин рисовал, а медведиков хто?
Polina | 31.03.2023 14:38
саныч (14:33), а медведиков его друг рисовал, сам Шишкин был по пейзажам гуру. Там даже вроде как и третий участник проскальзывал, но пруфов не было
Polina | 31.03.2023 14:39
саныч (14:33), забыла имя друга-художника. ты помнишь?
frosty | 31.03.2023 15:22
Полина права, медведей рисовал не Шишкин, а бабки все себе забрал Шишкин за картину.
он был мудаком
frosty | 31.03.2023 15:27
Константин Аполлонович Савицкий (1844–1905)
саныч | 31.03.2023 15:36
Polina (14:39), Если бы помнил, не спрашивал)))

- Доктор, у меня это, провалы в памяти.
- И часто?
- Что часто?
- Провалы в памяти.
- Какие провалы?
troop777 | 31.03.2023 17:58
Хорошая картинка, но против оригинала слабовата:

BLOG:)70597
ceba | 31.03.2023 18:23
топ!
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