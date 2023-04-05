ещё! выкл. сиськи
05.04.2023 09:43 | сиськи от Саныч | комментарии: 2  ↓ 

402x604, 29 Kb / Баба, вода, природа, талия, демотиватор, Gigi Domai

Баба, вода, природа, талия, демотиватор, Gigi Domai

комментарии
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sergeev | 05.04.2023 11:02
стоит отметить разницу между пидарасами и геями. пидор – это не про сексуальную ориентацию, а про ебланство в целом.
т.е. пидарас – это не значит, что гей
Polina | 05.04.2023 11:39
sergeev (11:02), давно уже все знают. здесь даже анекдот об этом был недавно )
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