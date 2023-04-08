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08.04.2023 21:45 | тексты от mr.bsa | комментарии: 0 ↓
В начале 19-го века большинство дворян и студентов изучало французский. В итоге мы насовали Бонапарту и взяли Париж.
В начале 20-го века большинство студентов в наших вузах изучало немецкий. В итоге мы умордовали Гитлера и взяли Берлин.
Сейчас начало 21-го века и большинство студентов в наших вузах изучает английский...: такого богатого выбора в нашей истории еще не было.
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