ещё! выкл. сиськи
08.04.2023 21:45 | тексты от mr.bsa | комментарии: 0  ↓ 
В начале 19-го века большинство дворян и студентов изучало французский. В итоге мы насовали Бонапарту и взяли Париж.
В начале 20-го века большинство студентов в наших вузах изучало немецкий. В итоге мы умордовали Гитлера и взяли Берлин.
Сейчас начало 21-го века и большинство студентов в наших вузах изучает английский...: такого богатого выбора в нашей истории еще не было.
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