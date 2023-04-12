ещё! выкл. сиськи
12.04.2023 12:34 | картинки от mxx | комментарии: 4  ↓ 

1280x1280, 328 Kb / Питер, ракеты, плакат, Луна, не туда

Питер, ракеты, плакат, Луна, не туда

комментарии
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bag | 12.04.2023 13:07
Потому-что у белорусов нет космодрома?
akel | 12.04.2023 13:15
Круговорот ципсы в природе. ципса тем или иным способом подстрекает турбопатриотов. Подсовывают идею. Те наскребают денег, чтобы выкупить одно рекламное место. Размещается плакат двусмысленного содержания. Отправляется его запечатлеть кто-то для отчёта. Фото попадает в ципсу, а затем к поборникам нацизма на всех интернет площадках. Так оно и появилось здесь.
akel | 12.04.2023 13:20
А главное это надо сделать в святой день.
Sovun | 12.04.2023 13:29
То есть туда отправляем ракеты? Всё ок?
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