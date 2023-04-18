ещё! выкл. сиськи
18.04.2023 08:36 | сиськи от akel | комментарии: 12  ↓ 
А как называется лифчик с рукавами?
929x1416, 154 Kb / бельё, сиськи, подушка, лампа

бельё, сиськи, подушка, лампа

комментарии
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312kbps | 18.04.2023 10:17
хороши глаза )
Mullets | 18.04.2023 11:48
Шикарная!!!
frosty | 18.04.2023 13:24
ими прибить можно
sonkspb | 18.04.2023 16:34
хорошая смерть
болт | 18.04.2023 16:40
зачем ей столько
Moveton | 18.04.2023 17:19
"А как называется лифчик с рукавами?" - судя по упоминаниям в магазинах, так и называется.
akel | 18.04.2023 20:52
Moveton (17:19), Это как трусы с капюшоном.
Moveton | 18.04.2023 20:57
akel (20:52), не до такой степени. Тут всё таки есть общая граница - значит можно объединять. Кому-то заходит раздельный купальник с рукавами: https://shafa.ua/women/nizhnee ... rukavami-mozhno-dlya-syorfinga Кому-то и просто лифчик.
kikOS | 19.04.2023 07:03
С телефона на ксероз похоже, подумал ещё одна а-ля любите меня какая я есть.
bag | 19.04.2023 08:31
а про модель ктонить знает?
samolet | 19.04.2023 15:57
или хотя бы откуда автор принес ее
keke | 19.04.2023 20:36
bag (08:31), это у нейросеток надо спрашивать как модель зовут ;) их детише
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