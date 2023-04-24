ещё! выкл. сиськи
24.04.2023 07:12 | картинки от akel | комментарии: 4  ↓ 

600x509, 90 Kb / тихий час, каша, ч/б

тихий час, каша, ч/б

комментарии
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KIKOs | 24.04.2023 08:47
блять.... манную кашу хочу.
DimaS | 24.04.2023 09:16
KIKOs (08:47), а мне запеканка творожная, политая киселём нравилась в детском саду. До сих пор вкус помню.
shura-df | 24.04.2023 10:17
Real McCoy | 24.04.2023 10:28
DimaS (09:16), тефтели со сметанным соусом, который - бешамель был по сути :)
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