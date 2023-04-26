ещё! выкл. сиськи
26.04.2023 11:14 | картинки от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 

600x849, 110 Kb / Печкин, простоквашино, постал, матроскин

Печкин, простоквашино, постал, матроскин

комментарии
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Vintorezz | 26.04.2023 11:20
Постал.
Postal (рус. Постал) — компьютерная игра, которая представляет собой изометрический 2D-шутер с видом сверху, разработанный компанией Running with Scissors и изданный Ripcord Games в 1997 году. Сиквел оригинальной игры, Postal 2, был выпущен в 2003 году. Два дополнительных продолжения, Postal III и Postal 4: No Regerts, были выпущены в 2011 и 2022 годах соответственно.
Murrzik | 26.04.2023 11:24
ГТА есть у кого, в архиве? С торрента долго качается, а чёта захотелось погонять, пострелять. Можно в телегу скинуть.
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