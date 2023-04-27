ещё! выкл. сиськи
27.04.2023 08:38 | сиськи от akel | комментарии: 6  ↓ 

1000x841, 139 Kb / стринги, футболка, хочешь я тебя заряжу, Macbook, ямочки, Vershinin, кресло, стол, Apple

стринги, футболка, хочешь я тебя заряжу, Macbook, ямочки, Vershinin, кресло, стол, Apple

комментарии
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DimaS | 27.04.2023 08:42
Она не заряжает, а наоборот, весь заряд высасывает.
саныч | 27.04.2023 10:58
Причём любого, прочитавшего надпись)))
DimaS | 27.04.2023 11:53
в слове "заряжу" надо букову Я заменить на А, для ясности.
tuslin | 27.04.2023 13:55
кресло икеевское
ender77 | 27.04.2023 14:24
лучше пусть разрядит, а зарядимся какнибудь и без неё
tuslin | 27.04.2023 15:38
DimaS (08:42), таки может это не она, перед то не определен, тем более мак бук стоит
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