ещё! выкл. сиськи
27.04.2023 08:39 | прочее от akel | комментарии: 6  ↓ 

740x987, 87 Kb / облака, дорога, автомобиль, лес, горы

облака, дорога, автомобиль, лес, горы

комментарии
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garry_stanis | 27.04.2023 08:58
Asperitas (аспе&#769;ритас, с лат.&#8201;—&#8201;«шероховатость») — особенная черта некоторых облаков, представляющая собой выраженные волнистые структуры в нижней их части, что в сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и устрашающий вид. В период до включения в Международную классификацию облаков такие облака получили широкую известность под названием undulatus asperatus.
tuslin | 27.04.2023 13:51
garry_stanis (08:58), одинаковые машины и кривая задняя дверь черта нейросетей
garry_stanis | 27.04.2023 15:25
tuslin 13:51 . не соглашусь про тупую нейросеть. Машины разные. корма ближней машины действительно странная - не вижу номера. Положение относительно вертикали дальней машины повторяет наклон дороги - нейросеть не пропрет это. Да и не видел я сетевых снимков с такой прорисовкой дороги и леса. Облака похожи на фантазию нейросетей, но только похожи. Дорогу и лес она не прорисует так. https://sun9-17.userapi.com/im ... b7408195b9b9faf&type=album
garry_stanis | 27.04.2023 15:31
https://disk.yandex.ru/i/dHW5I1VmtYBDJg
tuslin | 27.04.2023 15:32
garry_stanis (15:25), а тебе пунктирная разметка не кажется странной?)) тут все не так , нейросеть не может делать рейтрейсинг
tuslin | 27.04.2023 15:33
garry_stanis (15:31), москвич 3?
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