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28.04.2023 16:07 | сиськи от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
Френсис Ван Хоув, "Завтрак" (1942)
750x900, 104 Kb / завтрак, масло, круассан

завтрак, масло, круассан

комментарии
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garry_stanis | 28.04.2023 17:08
"Завтрак" написан после ее переезда в Париж в 1964 году. 1942 это ее год рождения. Масла в такой упаковке и такой банки конфитюра в 1942 году (немецкая оккупация Франции) не было.
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