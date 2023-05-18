ещё! выкл. сиськи
18.05.2023 09:19 | сиськи от akel | комментарии: 5  ↓ 
Вот почему по лицу всегда можно узнать в какие годы сделано фотография?
1500x1094, 493 Kb / голая, дерево, дупло, полотенце

голая, дерево, дупло, полотенце

комментарии
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WWWolfy | 18.05.2023 10:15
А по картинкам всегда можно узнать автора
shura-df | 18.05.2023 11:37
Вот раньше делали полотенца не то, что теперь.
Polina | 18.05.2023 11:51
shura-df (11:37), я их стала сама шить. заказывать толстую, хлопковую махру и шить. иначе что ни купи, какой бы цены ни были, как клеенка себя ведут
DimaS | 18.05.2023 11:54
shura-df (11:37), да и труселя женские тогда поболее были.
саныч | 18.05.2023 13:27
Секаса с буратиной?
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