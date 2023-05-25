ещё! выкл. сиськи
25.05.2023 13:02 | сиськи от akel | комментарии: 7  ↓ 

1269x1824, 429 Kb / голая, ковёр, пицца, hi-fi, кирпичи, коробки

голая, ковёр, пицца, hi-fi, кирпичи, коробки

комментарии
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Anna | 25.05.2023 13:38
вкусно
саныч | 25.05.2023 14:39
Anna (13:38), Тут всё вкусно!
Vintorezz | 25.05.2023 14:42
... И точка
Polina | 25.05.2023 15:01
саныч (14:39), пицца не вкусная - тесто помазано кетчупом и сверху несколько оливинок. и всё! пицца - это открытый пирог, а здесь не пирог, а лепешка в кетчупе замаранная
keke | 25.05.2023 15:09
мартышка и очки :D
Anna | 25.05.2023 15:52
Polina (15:01), ах точно. Здесь же ещё типа пицца есть :)
Ну и чёрт с ней, с невкусной! Зато сколько мяса!
Polina | 25.05.2023 16:07
Anna (15:52), молодого! )
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