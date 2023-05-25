ещё! выкл. сиськи
25.05.2023 19:32 | ссылки от therapy | комментарии: 6  ↓ 

https://audiohunter.ru/?song=% ... %D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
811x649, 194 Kb / Дурной вкус, Старые пластинки, клип, Виктор Цой, Курт Кобейн

Дурной вкус, Старые пластинки, клип, Виктор Цой, Курт Кобейн

комментарии
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Polina | 25.05.2023 19:37
правильно говорят "Цой жив!"
therapy | 25.05.2023 20:01
Золотые слова!
therapy | 25.05.2023 20:02
На рингтоне впервые за три года)))
keke | 25.05.2023 20:11
Кавер лучше имхо
therapy | 25.05.2023 20:45
keke (20:11), https://audiohunter.ru/?song=% ... %D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 да их до уч
therapy | 25.05.2023 20:49
P. S. Когда подобную хрень слышу , снова чувствую себя молодым. Поэтому пусть тут будет )))
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