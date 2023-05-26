ещё! выкл. сиськи
26.05.2023 01:13 | ссылки от P.S. | комментарии: 2  ↓ 
Корейский остров Чеджу. Одним фото его красоту и разнообразие не передать, так что вот ссылка на другие:
https://sportishka.com/dostopr ... aja-koreja-ostrov-chedzhu.html
3000x1408, 594 Kb / Корея, Чеджу, Jeju, остров, природа, закат, горы, озёра

Корея, Чеджу, Jeju, остров, природа, закат, горы, озёра

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
P.S. | 26.05.2023 01:16
Помимо природы еще и приятные уютные города, и вовсе не "глубинка" - кафе, рестораны, музеи... Не особо известное за пределами Кореи место, но потрясающе красивое!
Там очень вкусные мандарины и свежий сок из них, арахисовое печенье и шоколад.
И знаменитая на всю Корею "черная свинина"! И....
короче, это вам не Мальдивы какие-то)
WWWolfy | 26.05.2023 01:48
Остров и остров
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 126890 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 160 / 263| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer