ещё! выкл. сиськи
06.06.2023 13:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
«Миссис Россия», как ни странно, все еще существует.
Победительницей в этом году стала Наталья Оскар.
Почему-то людей все еще удивляют результаты подобных бьюти состязаний.
434x600, 40 Kb / Миссис Россия, конкурс, корона, кокошник

Миссис Россия, конкурс, корона, кокошник

комментарии
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mr.bsa | 06.06.2023 14:29
Без дробовика пораскинь мозгами как в это верить.
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