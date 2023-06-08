08.06.2023 08:44 | прочее от gresyr | комментарии: 0 ↓ от Долина героев — мемориальный комплекс, который находится близ села Tjentiste в Национальном парке Sutjeska. Он посвящён Битве на Sutjeska, шедшей с 15 мая по 15 июня 1943 года. Мемориальный комплекс был официально открыт в 1974 году.



Сражение завершилось победой югославских партизан: наступление немцев было остановлено ценой больших потерь. Провал плана «Шварц» стал поворотной точкой в ходе боевых действий в Югославии: с этого момента немцы окончательно потеряли возможность восстановления контроля над страной. В истории Югославии сражение занимает такое же место, какое занимает в истории СССР Сталинградская битва.

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