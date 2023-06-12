ещё! выкл. сиськи
12.06.2023 18:17 | картинки от silvio | комментарии: 4  ↓ 

2148x1432, 379 Kb / путин, берлускони

путин, берлускони

комментарии
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Vintorezz | 12.06.2023 18:19
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет.
госконтрол | 12.06.2023 20:11
Первый пошёл
болт | 12.06.2023 20:13
silvio, ты то хоть живой?!
supershmel | 12.06.2023 22:29
болт (20:13), мог немецкими сосисками отравится так что мало ли
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