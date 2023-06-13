ещё! выкл. сиськи
13.06.2023 11:34 | сиськи от Mullets | комментарии: 4  ↓ 
"Еле уловимый флёр чистоты и наивности и светлое чувство изящного характерен для картин художницы начала ХХ века Поллет Барди. А воспоминания о собственных осенних этюдах на безлюдном пляже стали сюжетом для этой картины, где уходящий за горизонт пароход напоминает о неудавшемся браке, а исчезающие в тумане парусники о мимолетных романах. Постоянны только гранитные утесы символизирующие тяготы жизни женщины, безудержно стремящейся к удовольствиям и наслаждениям. П. Барди "Случай на пляже", 1900 г."
656x656, 73 Kb / Картина, пляж, тройничек, шляпа, песок

Картина, пляж, тройничек, шляпа, песок

комментарии
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саныч | 13.06.2023 12:39
Описание шикарное! Поллет Барди есть что вспомнить)))
DimaS | 13.06.2023 12:42
Не "Случай на пляже", а "Случка на пляже" или "Сучка на пляже".
mr.bsa | 13.06.2023 13:55
это картина из coreII (вымышленный ремейк)) чка на пляже))
WWWolfy | 13.06.2023 14:06
https://glow-www.livejournal.com/82710.html
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