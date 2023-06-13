13.06.2023 11:34 | сиськи от Mullets | комментарии: 4 ↓ от "Еле уловимый флёр чистоты и наивности и светлое чувство изящного характерен для картин художницы начала ХХ века Поллет Барди. А воспоминания о собственных осенних этюдах на безлюдном пляже стали сюжетом для этой картины, где уходящий за горизонт пароход напоминает о неудавшемся браке, а исчезающие в тумане парусники о мимолетных романах. Постоянны только гранитные утесы символизирующие тяготы жизни женщины, безудержно стремящейся к удовольствиям и наслаждениям. П. Барди "Случай на пляже", 1900 г."

Картина, пляж, тройничек, шляпа, песок

