ещё! выкл. сиськи
19.06.2023 08:14 | сиськи от akel | комментарии: 1  ↓ 

2048x2048, 461 Kb / шахматы, платье, стол, лист, диван, ковёр

шахматы, платье, стол, лист, диван, ковёр

комментарии
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pi314159265 | 19.06.2023 10:26
Тю, блин. Ну кто же так фигуры ставит? Могли бы для приличия хоть видимость игры сделать, а не случайно раскидать фигуры по доске.
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