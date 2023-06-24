ещё! выкл. сиськи
24.06.2023 18:33 | интересное от mxx | комментарии: 6  ↓ 
О русской жестокости

Я неоднократно спрашивал активных участников гражданской войны: не чувствуют ли они некоторой неловкости, убивая друг друга?

Нет, не чувствуют.

"У него — ружье, у меня — ружье, значит — мы равные; ничего, побьем друг друга — земля освободится".

Однажды я получил на этот вопрос ответ крайне оригинальный, мне дал его солдат европейской войны, ныне он командует значительным отрядом Красной армии.

— Внутренняя война — это ничего! А вот междоусобная, против чужих, — трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню, — чего она стоит! Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию — Боже, до чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйство! Какое величественное хозяйство разоряли мы по неизвестной причине. Тошнота!.. Когда меня ранили, так я почти рад был, — до того тяжело смотреть на безобразие жизни. Потом — попал я на Кавказ к Юденичу, там турки и другие черномазые личности. Беднейший народ, добряки, улыбаются, знаете, — неизвестно почему. Его бьют, а он улыбается. Тоже — жалко, ведь и у них, у каждого есть свое занятие, своя привязка к жизни…

Это говорил человек, по-своему гуманный, он хорошо относится к своим солдатам, они, видимо, уважают и даже любят его, и он любит свое военное дело. Я попробовал рассказать ему кое-что о России, о ее значении в мире, — он слушал меня задумчиво, покуривая папиросу, потом глаза у него стали скучные, вздохнув, он сказал:

— Да, конечно, держава была специальная, даже вовсе необыкновенная, ну а теперь, по-моему, окончательно впала в негодяйство!

Мне кажется, что война создала немало людей, подобных ему, и что начальники бесчисленных и бессмысленных банд — люди этой психологии.

— Максим Горький, о русской жестокости. 1922 год.

Горький, жестокость

комментарии
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supershmel | 24.06.2023 19:22
ну вы знаете этих русов постоянно вырезают коренное население, индейцев всяких. диаспоры свои везде имеют насилуя всё что двигается и нет. постоянно куда то вторгаются, а колоний сколько нарезали и не вспомнит никто. генетическая фигня библейская история.
kikOS | 24.06.2023 19:44
Максимка- Уважаемый иностранный агент)
pi314159265 | 24.06.2023 19:52
А где тег "политота". Вроде же раньше правило было такое. Или мыхыху можно?
supershmel | 24.06.2023 20:15
pi314159265 (19:52), ну как бы жидкое
https://www.kommersant.ru/doc/5354147
https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... %D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
Damsel | 24.06.2023 20:36
pi314159265 (19:52), не политота, а русская классика
pi314159265 | 24.06.2023 21:13
Ну как бы я могу много разных цитат привести. Но именно сегодня и именно эту совершенно случайно написал именно он.
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