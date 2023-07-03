ещё! выкл. сиськи
03.07.2023 08:07 | сиськи от akel | комментарии: 5  ↓ 

960x1199, 274 Kb / голая, тату, гитара, ступени, очки, фужер

голая, тату, гитара, ступени, очки, фужер

комментарии
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Vintorezz | 03.07.2023 08:13
Зачем ей гитара))
DimaS | 03.07.2023 08:50
Vintorezz (08:13), ща блатняк лабать будет, видишь по партакам, как её жысь по лагерям помотала?
Vintorezz | 03.07.2023 09:20
Помню, как ты подошёл (Подошёл)
Как поскрипывал паркет
Как поставил на мой стол (Пам-па-рам)
Чайных роз большой букет
Я решила, ты скокарь (Ты скокарь)
Или вор-авторитет
Оказалось, просто тварь (Пам-па-рам)
Брал на понт — тушите свет
болт | 03.07.2023 13:08
Картина Репмна
KIKOs | 03.07.2023 15:31
Vintorezz (09:20), зх, мент.
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