ещё! выкл. сиськи
15.07.2023 01:22 | прочее от gresyr | комментарии: 0  ↓ 
Алекс Школьный, фотограф:
Хаски Арчи с Малого Болванского носа на Вайгаче. Боевой пёс, охраняет метеостанцию от белых медведей, которые регулярно туда наведываются и заглядывают в окна. Девчонки-метеорологи, которые там работают, рассказывали что Арчи даже бесстрашно хватает мишек за пятую точку!
1080x1350, 254 Kb / снег, хаски, Арчи, вайгач

снег, хаски, Арчи, вайгач

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