ещё! выкл. сиськи
21.07.2023 14:16 | картинки от akel | комментарии: 3  ↓ 
Первая в мире фотография кота Шрёдингера.
640x755, 108 Kb / кот, коробка, отражение, двери

кот, коробка, отражение, двери

комментарии
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саныч | 21.07.2023 14:27
Классный эффект, тут коробка, а там кот. И одно из них хочет внедрения!
tuslin | 21.07.2023 14:51
Это не кот шредингера, тут корпускулярно волновой кот. Коробки это две симитричные потенциальные ямы с общей стенкой в виде двери. Соответственно кот демонстрирует туннельный эффект.
Polina | 21.07.2023 15:35
tuslin (14:51), прикольно получилось )
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