ещё! выкл. сиськи
22.07.2023 09:54 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

1024x1536, 339 Kb / замок, крепость, лес

замок, крепость, лес

комментарии
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gall | 22.07.2023 10:07
Отдает сказкой )
garry_stanis | 22.07.2023 10:38
А вот и сказочка. Замок Бург Эльц в Германии был возведен в 1157 г. на скалистом холме, над рекой Эльцбах. Вот уже тридцать поколений подряд им владеют представители одного и того же рода. Для туристов здесь открыто всего несколько комнат, и одна из них – это спальня графини Агнес, которая когда-то жила в замке. Там можно увидеть кровать графини, а также ее нагрудные доспехи и боевой топор.
Согласно легендам, к Агнес однажды посватался кто-то из ее соседей. Однако претендент на руку и сердце не пришелся ей по душе. Девушка отказала. И тогда отвергнутый жених со своими солдатами напал на замок. Графиня надела доспехи и лично отправилась на бой. Ее войску удалось отстоять замок, но сама Агнес получила смертельные ранения, от которых скончалась. Сегодня фантом графини будто бы можно встретить в коридорах Бург Эльца или в той самой спальне.
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