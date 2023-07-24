ещё! выкл. сиськи
24.07.2023 08:30 | тексты от akel | комментарии: 4  ↓ 
БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ ИСТОРИЯ

Пассажирский пароход SS Warrimoo спокойно прокладывал себе путь через воды середины Тихого океана на пути из Ванкувера в Австралию. Штурман только что закончил определять звезду и привел капитана Джона Д.С. Филлипс, результат. Позиция Warrimoo была 0&#186; 31' северной широты и 179 30' западной долготы. Дата была 31 декабря 1899 года. «Знаете, что это значит?» Вмешался первый помощник Пейтон: «Мы всего в нескольких милях от пересечения экватора и международной линии перемены дат». Капитан Филлипс был достаточно проказлив, чтобы в полной мере воспользоваться возможностью добиться навигационного причуда на всю жизнь.

Он вызвал штурманов на мостик, чтобы проверить и перепроверить положение корабля. Он немного изменил курс, чтобы идти прямо на свою цель. Затем он отрегулировал обороты двигателя.

Безветренная погода и ясная ночь пошли ему на пользу. В полночь SS Warrimoo лежал на экваторе ровно в том месте, где он пересек международную линию перемены дат! Последствий этой странной позиции было много:

Носовая часть корабля находилась в Южном полушарии в середине лета.

Корма находилась в северном полушарии и в середине зимы.

Дата в кормовой части корабля — 31 декабря 1899 года.

В носовой (передней) части это было 1 января 1900 года.

Таким образом, этот корабль находился одновременно в:

Двух разных днях,

Двух разных месяцах,

Двух разных годах,

Двух разных временах года,

И в двух разных столетиях и все одновременно!
470x461, 262 Kb / море, экватор, Warrimo, корабль, пароход

море, экватор, Warrimo, корабль, пароход

комментарии
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Real McCoy | 24.07.2023 10:01
Промт переводить бедный качество.

А история забавная, конечно.
akel | 24.07.2023 10:08
Real McCoy (10:01), не надо ля-ля. Это буржуинский гугл переводил.
Moveton | 24.07.2023 13:15
Вот только с двумя разными столетиями промашка вышла. Это ему через год приплывать нужно было.
samolet | 24.07.2023 15:02
но тем не менее кэпу по любому респект)
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