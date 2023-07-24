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24.07.2023 08:30 | тексты от akel | комментарии: 4 ↓
БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ ИСТОРИЯ
Пассажирский пароход SS Warrimoo спокойно прокладывал себе путь через воды середины Тихого океана на пути из Ванкувера в Австралию. Штурман только что закончил определять звезду и привел капитана Джона Д.С. Филлипс, результат. Позиция Warrimoo была 0º 31' северной широты и 179 30' западной долготы. Дата была 31 декабря 1899 года. «Знаете, что это значит?» Вмешался первый помощник Пейтон: «Мы всего в нескольких милях от пересечения экватора и международной линии перемены дат». Капитан Филлипс был достаточно проказлив, чтобы в полной мере воспользоваться возможностью добиться навигационного причуда на всю жизнь.
Он вызвал штурманов на мостик, чтобы проверить и перепроверить положение корабля. Он немного изменил курс, чтобы идти прямо на свою цель. Затем он отрегулировал обороты двигателя.
Безветренная погода и ясная ночь пошли ему на пользу. В полночь SS Warrimoo лежал на экваторе ровно в том месте, где он пересек международную линию перемены дат! Последствий этой странной позиции было много:
Носовая часть корабля находилась в Южном полушарии в середине лета.
Корма находилась в северном полушарии и в середине зимы.
Дата в кормовой части корабля — 31 декабря 1899 года.
В носовой (передней) части это было 1 января 1900 года.
Таким образом, этот корабль находился одновременно в:
Двух разных днях,
Двух разных месяцах,
Двух разных годах,
Двух разных временах года,
И в двух разных столетиях и все одновременно!
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