ещё! выкл. сиськи
25.07.2023 13:53 | сиськи от akel | комментарии: 7  ↓ 

1281x1920, 360 Kb / голая, тело, без головы, вода, тату, крест, Nadiia Rusu

голая, тело, без головы, вода, тату, крест, Nadiia Rusu

комментарии
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Polina | 25.07.2023 14:01
странный крест какой-то - почему именно там?
tuslin | 25.07.2023 14:18
Polina (14:01), там должен был быть знак биозаразно, но пизда-могила доходчивее
Vintorezz | 25.07.2023 14:37
Верующая
Dinozavr | 25.07.2023 14:59
Nadiia Rusu
Polina | 25.07.2023 15:04
tuslin (14:18), просто такое расположение, как если бы деука не знала "куда бы наколоть этот чертов крест, ааа ну да, можно например сюда.."
DimaS | 25.07.2023 15:24
Там, кажется, крест шрам от операции маскирует.
Polina | 25.07.2023 15:25
DimaS (15:24), тогда понятно сие расположение неожиданное )
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