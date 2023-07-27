27.07.2023 19:25 | прочее от gresyr | комментарии: 0 ↓ от https://culture.pl/ru/article/ ... -samyh-krasivyh-teatrov-polshi



Здание из антрацитово-черного кирпича, с массивными подпорками и небольшим количеством отверстий, таким образом, представляет собой черный ящик. Толстая стена из того же материала окружает здание, создавая внутренние дворики различных размеров, за исключением западной части, где здание выступает за его пределы. Существует общественный доступ к внутренним проходам внутри стены и внешним проходам вдоль ее верха. Главный вход, расположенный в западном конце северной стороны, ведет в вестибюль и театральное пространство, со сценой в восточном конце зрительного зала, увенчанной летной башней.

В кирпичной оболочке главного корпуса находится деревянный театр. В полной мере используются современные технологии в выдвижной крыше, которая может открываться или закрываться за три минуты, и системе из 56 лифтов, что позволяет использовать различные театральные конфигурации. Две открывающиеся створки убирающейся крыши весят по 46 тонн каждая. Вместимость - до 600 мест. Здание из антрацитово-черного кирпича, с массивными подпорками и небольшим количеством отверстий, таким образом, представляет собой черный ящик. Толстая стена из того же материала окружает здание, создавая внутренние дворики различных размеров, за исключением западной части, где здание выступает за его пределы. Существует общественный доступ к внутренним проходам внутри стены и внешним проходам вдоль ее верха. Главный вход, расположенный в западном конце северной стороны, ведет в вестибюль и театральное пространство, со сценой в восточном конце зрительного зала, увенчанной летной башней.В кирпичной оболочке главного корпуса находится деревянный театр. В полной мере используются современные технологии в выдвижной крыше, которая может открываться или закрываться за три минуты, и системе из 56 лифтов, что позволяет использовать различные театральные конфигурации. Две открывающиеся створки убирающейся крыши весят по 46 тонн каждая. Вместимость - до 600 мест.

Польша, Гданьск, Шекспировский театр

