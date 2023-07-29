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29.07.2023 13:45 | интересное от Антас | комментарии: 1 ↓
Птичий базар.
Синицы — тенькают, орлы — клекочут, чайки — кричат (а перед бурей стонут), петухи — кукарекают, куры — квохчут, галки — галдят, воробьи — чирикают, вороны — каркают, утки — крякают, журавли — курлычут, совы и филины — ухают, гуси — гогочут, голуби — воркуют, индюки — кулдыкают, сороки — стрекочут, тетерева и глухари — токуют, соловьи — поют, ласточки — щебечут, выпи — ревут, дрозды — кувикуют, лебеди — трубят, кукушки — кукуют, сойки — трещат, дятлы — стучат, вальдшнепы — хоркают, скворцы — пересмешничают, удоды — дудят, попугаи — разговаривают, кукабарры — смеются.
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