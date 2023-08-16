ещё! выкл. сиськи
16.08.2023 00:11 | прочее от gresyr | комментарии: 1  ↓ 
Кирха Святого семейства, Калининград
https://yandex.ru/maps/-/C-WWbuC
1280x720, 245 Kb / кирха, церковь, вечер, Калининград, Кёнигсберг

кирха, церковь, вечер, Калининград, Кёнигсберг

комментарии
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MerlinGM | 16.08.2023 00:52
Когда был в Калининграде, и шёл по круговому маршруту, заглядывал сюда. Очень красивое здание и снаружи, и внутри.
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