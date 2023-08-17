ещё! выкл. сиськи
17.08.2023 14:09 | интересное от garry_stanis | комментарии: 1  ↓ 
Санторини. В море остров представляющий центральную часть вулкана который бабахнул несколько тыячелетий назад. До сих пор там тепло, стоят датчики, ученые туда регулярно наведываются дабы не проморгать очередной бабах.
1920x1080, 306 Kb / Санторини, кальдера, бикини, море, вулкан

Санторини, кальдера, бикини, море, вулкан

комментарии
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Vintorezz | 17.08.2023 14:26
А камень зачем? Кинуть сверху в кого-нибудь?
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