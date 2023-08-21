ещё! выкл. сиськи
21.08.2023 13:53 | тексты от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
- Мы запустили ракету на Луну!
- Не «на», а «в»...

Луна-25, ракета, роскосмос

комментарии
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KIKOs | 21.08.2023 14:00
Вы нихуя не патриот, уважаемый))
Vintorezz | 21.08.2023 14:03
Посадочный аппарат Луна-25, работы над которым начались в далеком 2005г и должны были закончиться в 2014; после 9 лет переносов по самым разным причинам, теперь пополнил продолжительную серию из неудачных межпланетных российских миссий. На 2014г, проект оценивался в десятки миллиардов рублей.

В 1996 была осуществлена неудачная попытка запуска зонда Марс-96 - вторая ступень вышла из строя и аппарат сгорел над тихим океаном. Фобос-Грунт, запущенный в 2011, также не вышел за пределы низкой орбиты и сгорел в плотных слоях земной атмосферы.
tuslin | 21.08.2023 14:12
Vintorezz (14:03), ни от чего не отказываются ,то эргодану дают в жопу, то теперь отсосали на весь мир публично из-за копеек (миллиарды роскосмоса)
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