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28.08.2023 09:23 | интересное от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Комета C/2023 P1 (Нишимура): Когда можно увидеть комету в 2023?
1140x641, 36 Kb / Комета, C/2023 P1 , Нишимура

Комета, C/2023 P1, Нишимура

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IRS12 | 28.08.2023 09:25
Недавно обнаруженная комета C/2023 P1 (Нишимура) скоро станет видна невооруженным глазом. Максимальной яркости (зв. вел. 1,8) она достигнет к 17 сентября, когда будет проходить перигелий (ближайшую к Солнцу точку). Однако именно из-за близости к Солнцу на небе наблюдать комету в это время будет сложно.

Лучше начать искать комету Нишимуры на небе раньше, примерно с 7 сентября. К этому времени она уже должна стать видна даже без бинокля несколько часов до рассвета. Не упустите свой шанс!
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