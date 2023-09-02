ещё! выкл. сиськи
02.09.2023 14:50 | прочее от Polina | комментарии: 3  ↓ 

705x898, 75 Kb / Брук Шилдс, портрет, Brooke Shields

Брук Шилдс, портрет, Brooke Shields

комментарии
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keke | 02.09.2023 16:51
14 year old Brooke Shields in 1979

версия без обрезанного уха:
https://i.redd.it/04bp5rjhlf971.jpg
KIKOs | 02.09.2023 17:47
keke (16:51), уши кривые
Polina | 02.09.2023 18:28
keke (16:51), может тогда ее поменять на эту версию?
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