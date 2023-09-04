ещё! выкл. сиськи
04.09.2023 13:37 | картинки от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
с утра глаза я продеру
и снова рядом ты сидишь
и не уходишь никуда
хотя и третье сентября

уж тридцать лет пою пою
ну почему ну почему
календарем туда-сюда
разочарованно шуршу

сжог все рябины во дворе
смотрел как весело горят
ты все равно чего-то ждешь
достала честно говоря

(с) https://t.me/inspiration_lives_here
1280x922, 210 Kb / кот, угол, акварель, 3 сентября

кот, угол, акварель, 3 сентября

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  5
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 128029 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 168 / 262| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer