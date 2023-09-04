|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
04.09.2023 13:37 | картинки от Murrzik | комментарии: 0 ↓
с утра глаза я продеру
и снова рядом ты сидишь
и не уходишь никуда
хотя и третье сентября
уж тридцать лет пою пою
ну почему ну почему
календарем туда-сюда
разочарованно шуршу
сжог все рябины во дворе
смотрел как весело горят
ты все равно чего-то ждешь
достала честно говоря
(с) https://t.me/inspiration_lives_here
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