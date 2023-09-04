04.09.2023 13:37 | картинки от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от

и снова рядом ты сидишь

и не уходишь никуда

хотя и третье сентября



уж тридцать лет пою пою

ну почему ну почему

календарем туда-сюда

разочарованно шуршу



сжог все рябины во дворе

смотрел как весело горят

ты все равно чего-то ждешь

достала честно говоря



(с) с утра глаза я продеруи снова рядом ты сидишьи не уходишь никудахотя и третье сентябряуж тридцать лет пою поюну почему ну почемукалендарем туда-сюдаразочарованно шуршусжог все рябины во дворесмотрел как весело горятты все равно чего-то ждешьдостала честно говоря(с) https://t.me/inspiration_lives_here

кот, угол, акварель, 3 сентября

