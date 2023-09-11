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11.09.2023 06:45 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Sterner's Studio, Brussels (1902)

Мастерская стекольщика Штернера — трёхэтажное здание в коммуне Иксель, Большой Брюссель, построенное в 1902 году архитектором Эрнестом Делюном в стиле модерн.
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