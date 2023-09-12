ещё! выкл. сиськи
12.09.2023 09:48 | ссылки от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Александр Вертинский. То, что должен я сказать. 1917
По поводу этой песни, полной сочувствия к врагам большевиков, Александра Вертинского вызывали в ЧК для объяснений. Согласно легенде, Вертинский тогда сказал: «Это же просто песня, и потом, вы же не можете запретить мне их жалеть!». На это ему ответили: «Надо будет, и дышать запретим!».


Вертинский, романс, юнкера, Гребенщиков, не знаю зачем

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