ещё! выкл. сиськи
12.09.2023 11:26 | интересное от саныч | комментарии: 9  ↓ 

900x1009, 105 Kb / Домашнее задание, 2 класс, математика

Домашнее задание, 2 класс, математика

комментарии
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kikOS | 12.09.2023 12:58
Я нихуя не понял, но интересно.
Gariy | 12.09.2023 13:20
kikOS (12:58), таробан - наоборот.
1.
2. Синяя птица?
3. По щучьему веленью.
4. Гадкий утёнок
5. Звёздные войны
gor1ck | 12.09.2023 13:50
1 - возможно, колобок; 2 - скорее Каменный цветок.
Gariy | 12.09.2023 14:41
gor1ck (13:50), а может железный человек?
Гг а 6? Черный плащ?
саныч | 12.09.2023 14:47
Тут всё наоборот должно быть:
Прекрасный цыплёнок - Гадкий утёнок
Жарилко - Морозко
и т.д.
2-й класс ёпта)))
Gariy | 12.09.2023 14:48
саныч (14:47), продолжай, раз такой умный второклассник)
gor1ck | 12.09.2023 15:24
> а может железный человек?
Тут вроде тематика немного другая. 6 - Красная шапочка.
Gariy | 12.09.2023 15:33
gor1ck (15:24), тогда был бы "зелёный носочек"
Gariy | 12.09.2023 15:34
В общем, у меня только Оловянное животное и Черный носок не решено
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