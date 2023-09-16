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16.09.2023 20:40 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 4 ↓
Соломия Маевская - красивая пышногрудая модель из Луцка, Украина, родилась 17 ноября 1999 года. Карьера модели в значительной степени основана на агентстве Марины Занк Модельер (MZM). В основном она участвует в фотосессиях в США в качестве модели нижнего белья, а также в качестве модели для других товаров, таких как одежда и украшения. Смотрите также, что она появилась в качестве модели amp на показе нижнего белья Jasmine в 2018 году в Киеве, Украина. Она свободно владеет украинским, английским и русским языками. Она особенно талантлива в пении. Она также умеет играть на гитаре. Она часто публикует видео на свою английскую кавер-версию песни в Instagram, а также на своем собственном канале YouTube.
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