ещё! выкл. сиськи
20.09.2023 16:41 | картинки от саныч | комментарии: 0  ↓ 
- Дед, а знаешь кто это нарисовал?
- Это Кикассо!
- Не Кикассо, а Пикассо!
- Не кизди мне!
493x739, 61 Kb / Пабло Пикассо, автопортрет

Пабло Пикассо, автопортрет

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