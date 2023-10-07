ещё! выкл. сиськи
07.10.2023 22:36 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Кто бы знал, как я не люблю фотки без нормальной цветокоррекции от действия времени. Запостил сюда патамушта не смог добавить как коммент. Гугля выдал 90 ссылок и все такие - же не цветооткорректированные.
1196x1252, 419 Kb / Илон Маск, мороженое, Микки-Маус, цветокоррекция

Илон Маск, мороженое, Микки-Маус, цветокоррекция

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