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14.10.2023 15:45 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Лара Стоун
Нидерландская супермодель. 19 февраля 2010 года стала моделью номер один в списке 50 лучших моделей, а в сентябре 2012 года переместилась в список «Иконы индустрии» по версиям models.com.
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