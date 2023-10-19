ещё! выкл. сиськи
19.10.2023 19:46 | интересное от саныч | комментарии: 6  ↓ 

650x957, 114 Kb / кастет, вчк, огпу, 1927

кастет, вчк, огпу, 1927

комментарии
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Polina | 19.10.2023 20:07
саныч, батенька, разве подходящая категория?
Polina | 19.10.2023 20:09
классная штука! у меня тоже военный есть. а недавно пчак классный от кузнеца Архангельского лично приобрёлся. запощу скоро тоже )
Polina | 19.10.2023 20:11
если это не новодел, то стоит это ого как!
Polina | 19.10.2023 21:09
новодел
supershmel | 19.10.2023 21:36
https://dzen.ru/a/W4zb636nzQCriNDg
marriarty | 19.10.2023 22:29
Шёл в комплекте с легендарной финкой НКВД)
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