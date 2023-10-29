ещё! выкл. сиськи
29.10.2023 21:32 | прочее от Polina | комментарии: 3  ↓ 
Главный международный пассажирский пирс в порту Иокогамы, расположенный в районе Нака, Иокогама, Япония. Осанбаси - старейший пирс в Иокогаме, первоначально построенный между 1889 и 1896 годами.
1024x683, 353 Kb / Япония, пирс, дерево, доски, пространство, двое, тень, сепия, Юничи Хакойама, Junichi Hakoyama

Япония, пирс, дерево, доски, пространство, двое, тень, сепия, Юничи Хакойама, Junichi Hakoyama

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
312kbps | 29.10.2023 22:19
что за корабль ? из картинки ни чего не понятно !
Polina | 29.10.2023 22:31
312kbps (22:19), https://3.img-dpreview.com/fil ... ries/1628118141/0945630077.jpg
Polina | 29.10.2023 22:37
312kbps (22:19), извиняюсь,- не вдавалась в подробности поста. это пирс в Японии
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 128901 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 152 / 269| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer