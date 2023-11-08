ещё! выкл. сиськи
08.11.2023 12:20 | тексты от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
@Murrzik, вот скажи, а бывает так, что у кошек на душе люди скребутся?
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KIKOs | 08.11.2023 12:24
Я не понимаю, зачем, т.н. редакторы лезут и портят пост, я их просил? И кто сказал, что переделав пост, будет лучше чем было или я обязан придерживаться его (их) точки зрения потамушта они редакторы???
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